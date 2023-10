Jannik Sinner, chi è: quanto guadagna, il fratello adottivo, la fidanzata. Tutto quello che sappiamo sul tennista

Nonostante la sua giovane età, Jannik Sinner è già una delle grandi star del tennis della nostra epoca. Originario di Bolzano, il ventenne è il primo italiano a raggiungere la posizione numero 4 del ranking mondiale ATP dopo Adriano Panatta. Protagonista assoluto assieme a Berrettini della Golden age del tennis italiano, Jannik sta facendo sognare tutti gli appassionati di questo sport. Veloce, razionale, potente, sono solo alcune delle caratteristiche che fanno di lui un predestinato. Del resto Sinner stesso, in tempi non sospetti, lo aveva detto: «Arriverò in alto» e I fatti gli stanno dando ragione. Il carattere e la determinazione da dna non gli mancano. Dalla fidanzata al fratello adottivo fino ai contratti milionari, ecco chi è il giovane campione altoatesino.