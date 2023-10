Petrolio e gas, perché la guerra Israele-Hamas può fare più danni del conflitto in Ucraina

Dal 24 febbraio 2022 al 7 ottobre 2023, dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia all'attacco di Hamas a Israele. Le pesanti conseguenze del primo conflitto sono state chiare fin dall'inizio e non hanno fatto che confermarsi in questi 600 giorni di tragedia: conseguenze che ogni giorno diventano più preoccupanti sia per gli ucraini sia soprattutto per l'Europa e l'Africa. Una guerra terribile scacciata dalle prime pagine dalla crisi mediorientale che rischia di restare in prima linea per le conseguenze ancora più devastanti che può comportare.