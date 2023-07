​Ilary Blasi, il chirurgo estetico: «Ecco tutti i ritocchi. Risultato finale orribile». Il caso del video virale su Tiktok​

Sta spopolando su Tiktok un video di un chirurgo estetico che passa in rassegna tutti i presunti ritocchi al viso di Ilary Blasi. Un filmato che ha totalizzato, almeno per il momento in cui si sta scrivendo, oltre 3 milioni di visualizzazioni. Del ricorso alla chirurgia estestica, la showgirl non ha mai fatto alcun riferimento. Quindi non si può dare per scontato quanto diffuso nella clip. Per non parlare dei commenti. «Risultato orribile», commenta l'autrice dell'analisi.

