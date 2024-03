Ucraina, quali sono i punti deboli sul campo? Gli aiuti Nato (che tardano), l'avanzata russa, la linea difensiva e i timori del generale Syrskyi

Cadono villaggi, i soldati temono di morire, la carenza di aiuti si fa sentire e la Russia avanza sul fronte ucraino, con una «una serie di rapidi progressi» che hanno «messo a dura prova la nuova linea di difesa dell’Ucraina istituita dopo il ritiro dalla città chiave di Avdiivka e stanno sollevando timori sulle tattiche e sullo slancio di Kiev in prima linea» l'analisi che fa la Cnn alla luce dei «villaggi di recente crollati» che hanno messo in luce la fragilità su terra dell'Ucraina. Che ha annunciato il ritiro da Avdiivka il 17 febbraio, posizionandosi a ovest della città. «Eppure da allora tre minuscoli villaggi sono caduti in mano alle forze russe, e Kiev insiste che non hanno mai avuto intenzione di difenderli».