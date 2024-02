Guerra nucleare, nuovo simulatore atomico per Putin: replica l'esplosione di una bomba. Come funziona

Prove di guerra nucleare per la Russia. Gli scienzati dell'accademia militare russa per la logistica Khrulev hanno messo a punto un nuovo simulatore, che sostituirà un altro più antiquato, per testare gli effetti delle esplosioni nucleari. Secondo quanto scritto nel brevetto, citato dall'agenzia Tass, lo scopo è fornire «una chiara simulazione delle caratteristiche visive, come effetto dell'impatto, flash di luce e fungo atomico, di una esplosione nucleare al suolo».

