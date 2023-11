Filippo Turetta può ottenere l'infermità di mente parziale? E quali sono le condizioni? In questo caso sono due le componenti da analizzare, una sul piano giuridico e l'altra dal punto di vista psicologico. Dal punto di vista della giurisprudenza, la Cassazione nel 2005 ha indicato che "le nevrosi, le psicopatie e in generale i disturbi della personalità possono essere sufficienti per ottenere le attenuanti del vizio di mente". Non solo, quindi, le malattie mentali: ma anche le disfunzioni relative all'individualità del soggetto. Devo però avere una gravità tale da incidere sulla capacità di intendere e volere. Abbiamo chiesto un parere all'avvocato penalista Antonio Bana.

