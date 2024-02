Ferragni, l'esperto in advertising: «Sconto dall'hotel? Possibile. Pubblicità sui social? Si può nascondere, ecco come»

«Chiara Ferragni? Potrebbe aver ricevuto uno sconto o un trattamento preferenziale dall'hotel francese». Sull'ultima "gaffe" dell'imprenditrice digitale interviene Ruben Santopietro, uno dei maggiori esperti in campo di advertising, nonché collaboratore alla Luiss e di enti nazionali e regionali. Per l'esperto, questo è un fenomeno comune «poiché le aziende spesso cercano di stabilire relazioni vantaggiose con influencer di rilievo». Ma ci sono anche degli altri modi in cui dietro le stories su Instagram si possono celare elementi di promozione commerciale. Ce li svela Santopietro.

Chiara Ferragni promuove un hotel sui social e lo affonda. La proprietaria: «Abbiamo dovuto rimuovere il post». L'esperto: «Ormai è radioattiva per i brand»