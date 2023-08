Combattere la guerra contro la Russia non è un'impresa facile per l'Ucraina, soprattutto se i «nemici» sono in casa. Lo sa bene il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che oggi ha annunciato il licenziamento di tutti i funzionari regionali incaricati del reclutamento militare. Il motivo? Sradicare un sistema di corruzione che consente in particolare ai coscritti di sfuggire all'esercito.

