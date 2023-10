El Nino in arrivo, freddo siberiano e forti nevicate: rischio eventi estremi. Dove e quando colpirà

Quando arriva il freddo? Dovrebbero durare almeno fino al 10 ottobre le anomale temperature di questi giorni. Ed è ancora presto per valutare gli effetti del fenomeno climatico El Nino, anche se è certo che da novembre e marzo, quando produrrà i suoi effetti in Europa, ridimensionerà le anomalie termiche anche in Italia. Lo spiega all'ANSA il meteorologo e climatologo del Cnr, Giulio Betti, che esclude inoltre una correlazione tra El Nino e la fase di caldo fuori stagione che sta attraversando l'Italia. «L'anticiclone - spiega - è più legato alle grandi anomalie regionali in Europa, dove le temperature del mare sono eccezionalmente alte». In particolare, secondo il climatologo, «le temperature eccezionalmente calde di questi giorni sono dovute a un blocco anticiclonico centrato dalla metà di agosto su tutto il Mediterraneo e in particolare sull'Europa centrale.

Caldo, quanto durerà? Ottobrata su tutta Italia con picchi di 33 gradi, poi la pausa a metà settimana