Domenica In, Amadeus emozionato prima di Sanremo 2024: «Il segreto del mio successo? Mia moglie e mio figlio sono fondamentali per le mie scelte»

Mancano due giorni all'inizio della 74esima edizione del Festival di Sanremo. A Domenica In arriva Amadeus collegato dalla città dei fiori. «C'è una grandissima attesa Sanremo è pienissima.

Domenica In, Amadeus si collega da Sanremo con Mara Venier: gli ospiti di oggi 4 febbraio

Tutti non vedono l'ora arrivi martedì». Arriva anche Fiorello in versione Batman e parte lo sketch con Biggio che è Wondertrans. Mara Venier chiede ad Ama come si sente. «Sono felice perché sono circondato da tanti amici e tanti altri arriveranno. È una grande festa»