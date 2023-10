DiCaprio e De Niro, le liti sul set di Scorsese. Il regista: «Sono dovuto intervenire più volte, Leonardo ha manie di perfezionismo»

Leonardo Di Caprio e Robert De Niro si sono ritrovati a recitare insieme nell'ultimo film di Martin Scorsese "Killers of the flower moon" ma la convivenza tra le due star non è stata affatto facile .La colpa? Il metodo recitativo di DiCaprio che avrebbe infastidito il collega. Il racconto è stato fatto da Scorsese in prima persona in un'intervista al Wall Street Journal: «Non la finiva più, era un parlare continuo. Ogni tanto io e Bob ci guardavamo e alzavamo gli occhi al cielo. Dovevamo dirgli: 'Guarda che non ci servono tutti questi dialoghi'».