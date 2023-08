«Ho sentito urla disperate». Monica (ndf) era a bordo della crociera che si è fermata più del previsto a Santorini. Ma non solo, si trovava accanto alla cabina dalla quale è caduto il passeggero (poi ricoverato all'ospedale dell'isola greca). Un incidente, quello avvenuto lo scorso 25 luglio, che ha comportato diversi disagi. L'arrivo previsto in serata a Mykonos è saltato, con la nave che è potuta attraccare solo la mattina dopo. Conseguenze? In molti hanno perso i soldi per le prevendite a locali e discoteche acquistate in precedenza. Da qui ne è nata un'accesa discussione con i membri dell'equipaggio. Che, tuttavia, erano intenti a risolvere una situazione ben più grave, raccontata ora in esclusiva al Messaggero.

