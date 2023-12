Stati Uniti allarmati: «La Cina usa sempre di più i nostri aerei e le nostre navi per addestrare i suoi piloti, alto il rischio di un incidente catastrofico»

I vertici di marina e aeronautica degli Stati Uniti si stanno stancando di addestrare la flotta navale e quella aerea della Cina. Di scramble in scramble (decollo rapido dei jet), di manovra navale in manovra navale, a cadenza ravvicinata le forze armate americane sono chiamate a replicare alle sortite dei velivoli e delle imbarcazioni cinesi che in maniera spesso sfacciata sfiorano i confini internazionali oppure, nel caso di Taiwan, considerano come cosa loro i cieli altrui. Raid che gli americani considerano "unprofessional", non professionali che in realtà è un modo per definirli "professionisti della provocazione".