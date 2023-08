Ciclone Circe, meteo città per città: Torino e Firenze giù di 8°, a Roma 29° domenica, temporali da domani a Milano

Il ciclone Circe è atteso sull'Italia a partire da venerdì 4 agosto. Da quel giorno in poi, per buona parte della prossima settimana, l'anticiclone africano sarà un lontano ricordo: secondo gli esperti l'arrivo della perturbazione "trasformerà l’estate in autunno" per diversi giorni. Come riportato da 3B Meteo, l'instabilità sull'Italia ha già iniziato a manifestarsi in alcune zone, preannunciando l'arrivo di una perturbazione diffusa.

Sarà una prima settimana di agosto del tutto atipica, dunque, quella che ci attende: dopo il caldo torrido di questo mese di luglio appena trascorso, le condizioni meteo subiranno una brusca inversione di tendenza: arriveranno piogge, temporali e temperature autunnali su gran parte dello stivale, facendo scattare nuovamente l'allerta meteo sopratuttutto tra le giornate di venerdì 4 e sabato 5 agosto.

Il tempo sarà generalmente migliore nei giorni seguenti, su quasi tutti i settori. Ma le temperature rimarranno estremamente variabili, con forti escursioni termiche tra mattina e pomeriggio/sera nella stragrande maggioranza dei capoluoghi. Nelle ore mattutine, in particolare, saranno ben al di sotto delle medie stagionali. Ecco dunque le previsioni meteo attese nelle principali città italiane con l'arrivo del ciclone.