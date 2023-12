Chiara Ferragni e il pandoro Balocco, quanto ha guadagnato l'influencer per la pubblicità? E cosa scriveva su Instagram?

Quanto ha incassato Chiara Ferragni per la pubblicità del pandoro Balocco che le è costata una maxi multa dell'Antitrust? E cosa scriveva su Instagram in quei giorni per promuovere il prodotto? Il pasticciaccio di Natale della fashion blogger è emerso ieri mattina con la maxi multa milionaria per pratica commerciale scorretta sancita dall'istruttoria dell'Antitrust sui pandori dell'azienda a edizione limitata griffati Ferragni. Oltre un milione la sanzione per due società riconducibili alla nota influencer e 420mila euro per i produttori del pandoro. Che non ci stanno e ventilano un ricorso contro la decisione. «Sono dispiaciuta se qualcuno possa aver frainteso la mia comunicazione e messo in dubbio la mia buona fede. Io e la mia famiglia continueremo a fare beneficienza così come abbiamo sempre fatto perché mai vorrò rinunciare a questa parte della mia vita. E dal momento che ritengo ingiusta la decisione adottata nei miei confronti, la impugnerò nelle sedi competenti», scrive su Instagram Ferragni.

Pandoro Balocco e Ferragni, i dubbi dell'azienda al team di Chiara: «Così rischiamo la pubblicità ingannevole». Poi le mail sul "cachet"