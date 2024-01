Chanel Totti, la figlia del fidanzato Cristian Babalus compie un anno. La frecciatina della ex Martina De Vivo: «Siamo io e te fin dall'inizio»

Cristian Babalus e Martina De Vivo saranno sempre legati in un modo o nell'altro, nonostante la brusca separazione e la relazione del ragazzo con Chanel Totti che prosegue a gonfie vele tra viaggi in Egitto e in giro per l'Italia. Eppure Cristian, prima di essere il fidanzato di Chanel, è il papà di Kylie, la prima figlia con la sua ex compagna, e oggi la piccola compie un anno. Mamma e papà riusciranno a festeggiarla insieme oppure sceglieranno di organizzare due feste separate?