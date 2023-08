Carlo Mazzone morto, gli ultimi post social: dall'amore per la moglie e il nipotino alla coppia Baggio-Totti

Se chiudete gli occhi e pensate a Carlo Mazzone , la mente vi riporterà a quel pomeriggio del 30 settembre 2001, culminato con la corsa di Carletto sotto la curva dell’ Atalanta al clamoroso gol del 3-3 del Brescia a tempo scaduto grazie al «Divin Codino». Scoppiò il finimondo, quel volto dipinto di genuina rabbia si trasformò in un meme ancor prima che nascessero i meme.Carlo Mazzone non c'è più. L' ex allenatore è morto il 19 agosto, proprio di primo pomeriggio. Oltre l'amore per il calcio, nel suo cuore c'era posto soprattutto per la moglie, la famiglia e... Francesco Totti . Come testimoniano i suoi ultimi Tweet. Sì perché Carletto ero molto attivo sui social grazie all'aiuto del nipote Alessio Lancianese.