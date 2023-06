Berlusconi, le donne di Forza Italia che ha lanciato (e che lo hanno "abbandonato"): da Carfagna a Gelmini

Marta Fascina, la non moglie di Silvio Berlusconi, è ora la madrina di Forza Italia. E' lei, 33 anni, la donna che Silvio definiva il suo angelo custode, a prendere in mano le redini del partito accanto ad Antonio Tajani ora che il Cavaliere non c'è più. Un partito che ha sempre visto una grande partecipazione di donne. Non tutte sempre fedelissime.

Insieme a Marta, infatti, sono ad oggi solo quattro le berlusconiane di ferro rimaste nel partito: la capogruppo al Senato (e factotum del presidente) Licia Ronzulli; Maria Elisabetta Casellati (sempre eletta dal 1994); Anna Maria Bernini, ex capogruppo al Senato e Deborah Bergamini, rientrata per la quarta volta a Montecitorio con i voti della sua Viareggio. Tante altre "creature" nate con Forza Italia, invece, - da Mara Carfagna alla Gelmini - negli anni hanno deciso di abbandonare Silvio e Forza Italia. Ma ora che Berlusconi è morto hanno voluto comunque esprime messaggi affetto e di cordoglio.