Usa, perché l'attacco alla Siria? Colpiti obiettivi legati all'Iran. L'esperto: «Non è separato da conflitto Israele-Hamas»

Gli Stati Uniti hanno colpito due strutture nella Siria orientale destinate a ospitare armi e munizioni utilizzate dall'Iran e da gruppi affiliati. In una dichiarazione, il segretario alla Difesa Lloyd Austin ha affermato che gli «attacchi di autodifesa di precisione» sono stati effettuati per proteggere il personale americano in Iraq e Siria, e sono stati in risposta ai recenti attacchi da parte di gruppi di milizie appoggiate dall'Iran. «Questi attacchi sostenuti dall'Iran contro le forze statunitensi sono inaccettabili e devono finire. L'Iran vuole nascondere la sua mano e negare il suo ruolo in questi attacchi contro le nostre forze. Non glielo permetteremo», ha detto, aggiungendo che prenderanno ulteriori misure in caso di attacchi. Gli attacchi americani sono «separati e distinti dal conflitto in corso tra Israele e Hamas, e non costituiscono un cambiamento nel nostro approccio», ha aggiunto Austin.