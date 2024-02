Sanremo 2024, lo (strano) caso di Amadeus e Fiorello ospiti da Fazio: i cantanti non possono andarci, i conduttori sì

Fazio proibito per Sanremo? Non per tutti. I cantanti non possono andarci, i conduttori sì. Nel salotto di Che Tempo che fa, domenica 4 febbraio, arriveranno infatti Amadeus e Fiorello. I due conduttori presenteranno Sanremo 2024, che inizierà martedì 6. Lo ha annunciato l'account ufficiale del programma di proprietà di Discovery. Ma la loro presenza stride con il nuovo regolamento del Festival che prevede un vero e proprio embargo tv per gli artisti in gara.

Iniziamo così: Amadeus e @Fiorello domenica sbarcheranno insieme sul Nove a #CTCF per raccontarci il prossimo #Sanremo2024 💥



A domenica 🍿 pic.twitter.com/qI1dDiWucj — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) February 1, 2024