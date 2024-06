Prisma, seconda stagione: tra amori gay, fluidità e transizione di genere. Cast, trama e dove vederlo

Una seconda stagione, dopo due anni di attesa, che lascia il racconto alle immagini, non ha mai paura dei vuoti, invece di cercare la frase ad effetto come accade solitamente nei teen drama. La serie original italiana Prisma 2, in esclusiva su Amazon prime video dal 6 giugno, ha un ritmo veloce, tipico della vita dei 16enni di oggi. Anche nei nuovi episodi il regista Ludovico Bessegato affronta con realismo e disillusa onestà l'adolescenza: dopo il finale sull'autobus della scorsa stagione la corsa continua.

Tom Cruise, nuova grana. Mission Impossible 8 slitta e la colpa è di un sottomarino: ecco cosa è successo