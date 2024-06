In Italia tra sabato 8 giugno e domenica 9 giugno ci sono le elezioni europee 2024 per eleggere il nuovo parlamento europeo. Dopo la chiusura delle urne in tutti i 27 Paesi europei, comincerà la nuova legislatura a Bruxelles, che seguirà delle tappe già fissate.

Elezioni europee 2024, la guida: come si vota, cosa si trova sulla scheda, come vengono eletti gli europarlamentari. Domande e risposte