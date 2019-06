Usa, l'ospedale onora l'infermiera donatrice di organi: per lei speciale addio di 100 colleghi

È stato un addio speciale e toccante quello che oltre 100 colleghi, mettendosi in fila, hanno voluto riservare a Mary Desin, 58 anni, infermiera dello University of Pittsburgh Medical Center's Hamot hospital, che dopo 30 anni di servizio per salvare la vita ai pazienti ha voluto continuare a farlo anche come donatrice di organi, dopo la morte nei giorni scorsi per un aneurisma cerebrale.



L'hanno voluta accompagnare in un'ultima

camminata d'onore

, mentre il cuore batteva ancora e l'ossigeno entrava nel suo corpo tramite un ventilatore e la famiglia la portava dal letto d'ospedale alla sala operatoria, dove sono stati espiantati per poi essere donati reni e fegato.

È stato estremamente emozionante

, ha detto il figlio di Mary, Matthew James Desin, a "Good Morning America".

Quasi tutti piangevano - ha spiegato - persone che non conoscevo nemmeno mi sono venute incontro per dirmi quanto l'amassero e quanto lei le avesse aiutate ad andare avanti nel loro lavoro. Non mi aspettavo che oltre 100 persone fossero colpite dalla sua perdita

.



Mary Desin è stata dichiarata deceduta clinicamente e legalmente dopo la morte cerebrale. I suoi organi sono stati mantenuti da allora in poi, coerentemente con i suoi desideri, in modo che potessero essere donati.

La cosa su Mary che ho imparato maggiormente - ha evidenziato un suo collega, Donny McDowell - è che dai sempre e continui a donare un po' di più. È stato incredibile vedere le vite che avrebbero potuto cambiare grazie al dono di Mary

. L'ospedale ha voluto anche onorare Desin come donatrice accendendo tre luci in cima all'edificio dell'ospedale, per indicare che qualcuno aveva ricevuto un trapianto di organi.

