Primo trapianto di un intero occhio umano eseguito a New York: l'​intervento con 140 chirurghi

È stato eseguito a New York il primo trapianto di un intero occhio umano. L'intervento, eseguito sei mesi fa durante un trapianto parziale di faccia, sembra essere andato bene secondo i medici che l'hanno eseguito. «Il fatto che abbiamo trapiantato un occhio è un enorme passo in avanti, è qualcosa a cui si pensava da secoli ma che non era mai stato eseguito», ha detto Eduardo Rodriguez, il medico alla guida della squadra che ha condotto l'intervento, durato 21 ore. A ricevere il trapianto è stato Aaron James, un veterano dell'Arkansas che è sopravvissuto a un incidente sul lavoro.

Trapianto di occhio, intervento con 140 chirurghi

L'intervento per il parziale trapianto di faccia e dell'intero occhio ha richiesto l'aiuto di 140 chirurghi.

L'incidente

La donna era andata a prendere la figlia a scuola quando ha ricevuto una telefonata da un numero sconosciuto: ha risposto ed è riuscita a capire solo poche parole, «Aaron», «incidente», «grave». Meagan ha poi ricevuto una seconda telefonata da un medico che le aveva riferito dell'incidente del marito e delle sue condizioni. Al medico la donna aveva chiesto se si sarebbe ripreso e si era sentita dire: «l'unica cosa che posso prometterle è che non morirà prima del suo arrivo».