Morta Federica De Biasi, uccisa dalla leucemia: la pallavolista ha lottato per 5 anni

Per cinque anni ha lottato contro la leucemia e alla fine si è dovuta arrendere: morta la notte scorsa Federica De Biasi a Santa Giustina in Colle, in provincia di Padova. La 32enne è stata pallavolista prima alla squadra di Fratte e poi nel Loreggia Volley. Chicca, così la chiamavano gli amici, lascia nella diperazione le tre sorella Valeria, Greta e Aurora, oltre ai genitori Mariarosa e Gastone.

Ultimo aggiornamento: 14:19

