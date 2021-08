Sabato 28 Agosto 2021, 08:11

«Questa mattina (ieri, ndr) gli addetti alle pulizie mi hanno detto che non pensavano di poter essere così felici di tornare a pulire la moquette. Questa frase ha cancellato tutte le fatiche che abbiamo avuto durante l'organizzazione». Così il manager Fabio Ridolfi, ideatore con Andrew Lookman del Rome Bridal Fashion Week RBFW2021, ha commentato la felice ripartenza della prima Fiera dell'Industria Fashion Wedding dallo scoppio della pandemia. Finalmente si riaprono i battenti degli spazi della Fiera di Roma di Via Portuense, dopo oltre un anno di stop di tutte le fiere dedicate al mondo delle nozze. E si spalancano mettendo in mostra l'intera tavolozza dei colori, senza porre limiti alla fantasia.

LE TENDENZE

Quello che in passato si definiva ostentazione o esagerazione, oggi è voglia di vivere, opulenza. Negli abiti delle future spose, come in quelli delle damigelle d'onore e dei piccoli di casa sembra imporsi un solo pensiero: Di banalità è pieno il mondo, non ci interessa più. C'è voglia di leggerezza e di speranza anche nei capi da indossare in chiesa o in Comune, con o senza velo. Lo dichiara la modella romana Chiara di 33 anni che mostra il tatuaggio con la scritta Good Vibes che tradotto in italiano vuol dire buone vibrazioni, lo sottolineano i figli di Fausto Sarli, Umberto e Federica, che hanno l'atelier di famiglia a Roma, ma che per il ramo Bridal hanno avviato un fruttuoso e colorato gemellaggio con la Spagna, dove dominano vesti sontuose e fantasie optical, lo grida Giuseppe Del Giudice, 37 anni della provincia di Napoli, con lo stand di famiglia in cui l'effetto arcobaleno sottolinea la voglia di gioia.

Che dipenda dalla pandemia e dall'impellente bisogno di mostrarsi poco importa; di certo si resta abbagliati dalla luce dei cristalli, delle perle, dall'abbondanza di pizzi e tulle, senza trascurare l'organza, la seta e le maniche a sbuffo di viscontiana memoria. All'interno dei cinquanta espositori, con oltre centocinquanta brand esposti, dopo due anni si mostrano finalmente capi sfarzosi, sia di aziende italiane che internazionali; e così si tornerà ai risultati del 2019, quando la RBFW aveva registrato la presenza di più di 350 marchi, con un aumento di oltre il 20% rispetto alle prime edizioni e consacrando Roma la nuova capitale dell'industria bridal e fashion.

«Si nota un'attenzione particolare alla qualità e al dettaglio», commenta Veronica Tasciotti Assessore Sport, Turismo e Grandi Eventi di Roma che ha inaugurato la fiera e lo conferma Stefano Rossetti, che ha un laboratorio sulla Cassia dove realizza capi da 1 a 16 anni: si sono ispirati alla ricchezza dei grandi, per farli sentire di già principi e principesse.



RISPETTO DELLA NATURA

Allo sfarzo si affianca però il rispetto della natura: nell'atelier di Massimo Moles e Valeria Prisco Jillian ad Anzio sono stati creati abiti con tessuti certificati green e la linea Wedding Evergreen ha capi di seta pura, ottenuti con l'uso di telai alimentati da pannelli solari e disegnati in modo da poter essere indossati nella vita di tutti i giorni. Voglia di apparire anche per gli accessori: «Grazie a Dio sì, siamo pronti ad esagerare» precisano Annamaria e Gianluca Arcione che a Napoli da sette generazioni realizzano cappelli che amerebbe anche Elisabetta II, in un perfetto connubio tra il matrimonio inglese e l'eleganza italiana. L'offerta della Fiera dell'Industria Fashion Wedding è così ampia da aver spazio anche per l'abito romantico con rose di seta tagliate e assemblate a mano: merito dell'atelier di Alessandra Ferrari in Via Nazionale. Allora, parafrasando I promessi sposi di Alessandro Manzoni: Questo matrimonio s'ha da fare!