Covid, morto il pediatra di Genova Luigi Picardi: «Già 189 medici deceduti da inizio pandemia»

Una piccola grande strage silenziosa. Un altro medico è deceduto per l'epidemia di Covid-19: è Luigi Picardi, pediatra di libera scelta di Genova. Lo si apprende dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo), che sul proprio sito aggiorna costantemente la lunga lista dei medici deceduti per il virus includendo medici in servizio, in pensione o richiamati in servizio. Il totale dei camici bianchi deceduti dall'inizio della pandemia sale così a 189.

R.I.P Dott Luigi Picardi. Sei stato un pediatra di tanti piccoli pazienti,hai salvato molti ma oggi ci hai lasciato.Ci... Pubblicato da Epiphana Lubangula su Venerdì 13 novembre 2020

Ultimo aggiornamento: 13:02

