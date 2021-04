Covid, infermiera cura il marito ricoverato in terapia intensiva. L'ospedale «Ce l'abbiamo fatta»

C'era anche suo marito tra i pazienti malati di Covid ricoverati nel reparto di terapia intensiva del Policlinico di Bari. Lei si chiama Marianna Scarano ed è un' infermiera di rianimazione. A dare la notizia dell'incubo diventato solo un brutto ricordo è stata la stessa struttura ospedaliera sul profilo instagram e sull'account Twitter. La donna non lo avrebbe mai immaginato, eppure in uno dei letti di cui si occupava, insieme ad altri pazienti, è stato ricoverato proprio il marito. A fine febbraio tutto è precipitato con un tampone risultato positivo e la saturazione bassa: un ricovero in ospedale in condizioni critiche quello del suo caro che ha richiesto l'ausilio di un casco per l'ossigeno. L'uomo adesso sta bene.

