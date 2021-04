Ferrara, donna intubata in terapia intensiva dà alla luce un bambino: è negativo al Covid

Una 35enne di Ferrara intubata per Covid-19 ha dato alla luce un figlio. Il bimbo, nato prematuro, non è però in pericolo di vita mentre la madre sta ancora combattendo contro il virus.

Il neonato è negativo ma rimarrà in osservazione nella terapia intensiva neonatale dell'ospedale di Cona, con prognosi riservata. Il padre del piccolo ha raccontato: «I medici sono stati bravissimi, hanno aspettato che il bimbo nascesse in sicurezza con il parto cesareo. In questo modo mia moglie potrà essere curata anche con terapie più forti». Il personale sanitario ora è concentrato nel tenere in vita la mamma, in condizioni critiche.

Per fortuna intorno a questa famiglia si è stretta l'intera comunità del paese ferrarese di residenza. «Devo ringraziare tutti. Senza di loro non saprei come avremmo potuto affrontare questo periodo così terribile. Adesso i problemi continuano, ma sappiamo di non essere soli» ha detto il marito.

