Klotho, l'esperto del Gemelli Landi: «Ma per guadagnare 30 anni in più serve fare sport»

È sempre più popolare, è la proteina Klotho ed è correlata alla salute del cervello. Un recente lavoro pubblicato su 'Nature' ne approfondisce i meccanismi scoprendo un filo conduttore che l'accomuna al sangue giovane e allo sport. Studi affascinanti, «pubblicati su riviste prestigiose, al momento condotti su animali», riflette Francesco Landi, direttore del Dipartimento di Scienze dell'invecchiamento del Policlinico Gemelli di Roma. «Ma non mi piace come messaggio che possa esistere un singolo fattore e quindi una singola proteina, come se fosse la fontana dell'eterna giovinezza».