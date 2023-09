Colpita da arresto cardiaco a 13 anni, medico riceve l'alert con un sms e la salva: ecco cos'è il ​Loop Recorder

Il suono di un sms e un medico che, pur essendo lontano in ferie, lascia tutto per correre e salvare la vita alla sua paziente di 13 anni in arresto cardiaco. La storia di 'buona sanità' giunge da Torino, dall'ospedale infantile Regina Margherita. È accaduto a metà di agosto, ma la notizia è stata diffusa oggi, visto che la ragazzina finalmente sta bene. Il suo calvario era cominciato alcuni anni fa, quando, in maniera sempre più frequente veniva colpita da malori e spesso perdeva conoscenza. Agli inizi i medici non erano riusciti ad accertare l'origine del disturbo, si era ipotizzato che fosse di tipo neurologico. Poi il sospetto di un problema cardiaco.

Cos'è il Loop Recorder

Qualche mese fa la decisione del dottor Fulvio Gabbarini, responsabile dell'Aritmologia pediatrica del Dipartimento di pediatria diretto dalla professoressa Franca Fagioli, di impiantare sottocute un piccolo apparecchio chiamato 'Loop Recorder'. «Il suo scopo - spiegano i medici - era quello di controllare e registrare, in tempo reale e ovunque si trovasse la bambina, il suo battito cardiaco, in modo da documentare se i suoi malori fossero effettivamente causati dal cuore».

L'arresto cardiaco

Il giorno di Ferragosto la tredicenne si sente male e sviene. Inizia così la corsa contro il tempo: mentre i suoi genitori la portano all'ospedale torinese un sms di alert arriva sul telefono di Gabbarini. Il medico, in vacanza lontano dal Piemonte, avverte il suo staff di procedere con gli esami preliminari per il ricovero, mentre lui torna a Torino per impiantare sulla bimba un pacemaker. «Adesso mia figlia sta bene - racconta la mamma della tredicenne - Sta riprendendosi la sua vita normale. Abbiamo avuto la fortuna di avere questo Loop Recorder impiantato, perché senza quello probabilmente non avremmo saputo il motivo del malore, come non l'avevamo saputo in passato. E quindi non si sarebbe potuto intervenire e la prossima volta sarebbe potuto essere troppo tardi». «Il dottor Gabbarini ci ha mostrato l'sms che ha ricevuto, con tanto di pallino rosso. Senza un messaggio, visto il periodo di ferie, sarebbe stato tutto più complicato - continua nel racconto la mamma della tredicenne - Quando siamo arrivati i medici avevano già avuto indicazioni di come procedere». Dopo sei giorni la tredicenne è stata dimessa. Ora dovrà eseguire i controlli di routine già programmati.