Donna ha un arresto cardiaco durante la liposuzione: è gravissima, indagato il chirurgo

Una donna di 38 anni è andata in arresto cardiaco dopo l'anestesia durante un intervento estetico di liposuzione. La 38enne brianzola è ricoverata in gravissime condizioni al San Gerardo di Monza: si stava sottoponendo a un intervento di chirurgia estetica ai glutei nello studio di un chirurgo plastico di Seregno (Monza). La donna, a quanto emerso, è stata trasportata d'urgenza in ospedale, dove è stata ricoverata nel reparto di rianimazione, in pericolo di vita. Il chirurgo è ora indagato con l'accusa di lesioni colpose gravissime. «Il quadro attuale di coma post-anossico - si legge nel bollettino diffuso dall'ospedale - è estremamente grave e la prognosi è riservata». Le cause che hanno portato la paziente in arresto cardiaco rimangono da determinare, precisano i clinici.​

Raf, il dramma della moglie Gabriella Labate: «Dopo l'operazione gridavo aiuto»

La donna è collassata ancor prima che l'intervento iniziasse. Questo quanto emerso dai primi accertamenti dei carabinieri su quanto accaduto alla 38enne finita in rianimazione al San Gerardo di Monza dopo l' anestesia praticatale dal dottor Maurizio Cananzi, titolare dell'omonimo studio di medicina estetica e chirurgia plastica a Seregno (Monza), a cui la donna si era rivolta per un'intervento ai glutei. A seguito dell'accaduto, il centro Cananzi è stato posto sotto sequestro e il medico è stato iscritto nel registro degli indagati.



Ultimo aggiornamento: 12:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA