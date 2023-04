Diabete, dimagrisce 80 chili a 39 anni con il giusto farmaco: «Il bypass gastrico e la dieta non sono bastati. Poi, la svolta»

Ha lottato per tutta la vita con il suo peso e con la dieta. A 39 anni ha deciso di prendere in mano la sua vita ed è riuscita a perdere 77 chili. Danika Steward ha raccontato l'incredibile viaggio, che le ha permesso di tornare a vivere normalmente. Dopo decine di diete nelle quali ha perso peso, che poi puntualmente tornava al suo posto, la donna ha trovato la "formula" che le ha permesso di svoltare.

Il racconto

Danika ha il diabete tipo 2 da quando è piccola. Una condizione che l'ha fatta ingrassare. Oltre a questo, al suo peso hanno contribuito i tre parti, con i quali ha dato alla luce i suoi figli, «gli amori della mia vita», ha spiegato. Il primo passo verso il dimagrimento l'ha compiuto con un intervento di bypass gastrico, che le ha permesso di perdere 45 chili. Una gioia, però, solo momentanea. Nonostante la dieta, non è riuscita a mantenere il peso ed è ingrassata di nuovo.

Il farmaco

Nel 2022, grazie a un'intuizione del marito, ha trovato la strada per la felicità: un farmaco per il diabete che l'ha aiutata a dimagrire. In poco tempo, insieme ad un'alimentazione sana e all'allenamento in palestra, è dimagrita 80 kg. «Non sono mai stata così bene», ha detto. La sua speranza è che, stavolta, sia per sempre.