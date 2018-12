Dai Ramones ai Beatles, disabili e musica in un calendario

Dai Ramones ai Beatles e, per restare in casa nostra, dai Cugini di campagna a Zucchero. Un calendario che rivisita le più famose copertine o le foto iconiche di grandi interpreti della musica nazionale e internazionale, raccontate dagli ospiti del centro di socializzazione per portatori di handicap di Quercia, piccola frazione di Aulla nell'alta Lunigiana, che già l'anno scorso si era e aveva divertito con un calendario simile, ma dedicato al mondo del cinema.



Le foto sono opera di Sebastiano Bongi, che ha contribuito a a ricreare un vero e proprio backstage cinematografico nelle strutture del centro in provincia di Massa Carrara, gestito dalla locale Società della Salute. I ragazzi si sono così trasformati in famose star della musica leggera, imitando i Queen di Bohemian Rhapsody, la foto icona dei Beatles ad Abbey Road o un passo del balletto di Attenti al Lupo di Lucio Dalla.

Dopo quanto fatto lo scorso anno, un calendario che a tutti noi ha regalato molte soddisfazioni, abbiamo deciso di ripetere questa esperienza

, racconta Patrizia Serrapiglia, una delle educatrici del centro, che, insieme ai suoi colleghi Alessandro Bongi, Cecilia Rinaldi e Lina Lami, si è reinventata per l'occasione scenografa e costumista.



Anche perché, sottolinea,

ormai quasi tutti i giorni sui media si leggono storie di asili, scuole, centri di disabili dove ci sono percosse e maltrattamenti: noi proviamo a dare un segnale positivo, che provi a cancellare tutti quei messaggi negativi che arrivano ogni giorno. E' anche un modo per mostrare che non tutte le realtà di questo tipo sono uguali, anzi quelle negative sono e restano una minoranza

. Per informazioni su come ricevere il calendario contattare sbtphotographer@gmail.com

