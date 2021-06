Covid, due positivi su una nave da crociera salpata dai Caraibi

La prima nave da crociera nordamericana dallo stop dovuto dalla pandemia nel marzo dell'anno scorso, è salpata, ma la vacanza non è andata come previsto per tutti i passeggeri. Due persone a bordo della nave sono risultati positivi al covid. Lo ha reso noto la compagnia Royal Caribbean, secondo cui i due passeggeri della Celebrity Millennium che condividevano la stessa cabina sono in isolamento e asintomatici. Tutti i passeggeri a bordo di età superiore ai 18 anni ed i membri dell'equipaggio hanno ricevuto entrambe le dosi del vaccino, ha fatto sapere la Royal Caribbean, che invece non ha diffuso dettagli sui due passeggeri positivi.

La nave da crociera era salpata dai Caraibi, dall'isola di St.Maarten, il 5 giugno scorso, dove è previsto che torni domani. I passeggeri, che prima di salire a bordo devono esibire il certificato vaccinale ed il test negativo al covid, vengono comunque sottoposti ai tamponi sulla nave.