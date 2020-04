Coronavirus, morta neonata: la "principessa guerriera" era figlia di un vigile del fuoco

Coronavirus, avrebbe compiuto cinque mesi il 27 aprile una neonata di New York morta di Covid19 dopo una battaglia durata un mese. La piccola è una delle più giovani vittime conosciute della pandemia.

Jay Natalie La Santa, figlia di 5 mesi del vigile del fuoco di New York Jerel La Santa e della moglie Lindsey La Santa era stata soprannominata "principessa guerriera" perché ha combattuto coraggiosamente contro la malattia anche se non è riuscita a sconfiggerla. Per la piccola è stato programmato un funerale virtuale su Facebook previsto per il 2 maggio.

Coronavirus diretta, oltre 5.000 vittime in 24 ore nel mondo

Jay Natalie è deceduta dopo un mese di trattamenti in un ospedale del Bronx, dove era stata ricoverata il 21 marzo a causa di una febbre alta. Soffriva di problemi cardiaci. Secondo i dati delle autorità sanitarie federali negli Stati Uniti a partire dal 2 aprile scorso sono morti tre bambini tra un anno e 14 anni.

Lo Stato di New York rimane l'epicentro della pandemia negli Stati Uniti, con oltre 260.000 persone infette e oltre 20.000 morti.





Ultimo aggiornamento: 09:42

