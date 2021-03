Campania, sindaco-rianimatore: «Assistenza non più garantita»

Il suo post su Facebook è diretto, fulmineo, e fa intravedere tutta la difficoltà di queste ore in Campania. Siamo a Calvi Ristorta, in provincia di Caserta (territorio in cui il Covid sta picchiando durissimo), e il sindaco Giovanni Lombardi scrive sulla bacheca che «Urge un lockdown». Non lo dice solo in qualità di primo cittadino e quindi di autorità sanitaria ma anche in virtù della sua professione che lo porta a visitare tutti i giorni le terapie intensive. Lombardi è un rianimatore. Ed è molto preoccupato per l'evolversi dell'epidemia di coronavirus. Ha detto che l'assistenza non è più garantita, perché i posti sono tutti pieni.

«Al momento, l'assistenza sanitaria non è più garantita», ha scritto.

Lombardi lavora all'ospedale Cotugno di Napoli. Si è scattato un selfie dopo aver finito il «turno di 12 ore nel Pronto soccorso». «Da questa mattina - scrive Lombardi nel post pubblicato la notte scorsa - la centrale operativa regionale di smistamento non è riuscita a trovare né un posto di terapia intensiva né di sub-intensiva in nessun ospedale della Campania. Questo significa che siamo costretti a lasciare pazienti critici in reparti non intensivistici per mancanza di posti letto». E quindi, ecco perché secondo lui «Urge lockdown».

Ultimo aggiornamento: 12:45

