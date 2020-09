Amnèsia, la nuova droga che fa dimenticare: «Metadone ed eroina spruzzati sulla marijuana»

Metadone ed eroina spruzzati sulla marijuana: il risultato è Amnèsia, una nuova droga che crea rapida dipendenza e pericolose amnesie. Preoccupa la diffusione di questo 'nuovo' e modificato stupefacente: a Torino, presso l'aeroporto di Caselle, nell'ambito di servizi di controllo antidroga del territorio i carabinieri hanno arrestato per detenzione di droga 4 persone, tre italiani e un senegalese. Sequestrati oltre 2 kg di Amnèsia, trovata nell'auto di una coppia italiana, lui 34enne, lei 23enne.

Ryan e Tatum, dalle liti alla droga: così una foto chiude la guerra degli O’Neal

Roma, il sistema di Tor Bella Monaca: i pusher “ribelli” picchiati, rapiti e costretti a spacciare gratis

Nell' abitazione della coppia sono stati trovati altri 300 grammi di hashish e 1000 euro in contanti. Gli investigatori sospettano che si tratti di due corrieri della pericolosa sostanza. Per questo le indagini proseguono per verificare provenienza e destinazione della nuova droga. A Torino, i carabinieri hanno arrestato e collocato ai domiciliari per detenzione di droga un italiano di 24 anni, trovato con 20 grammi di marijuana. Nell'abitazione del giovane, i carabinieri hanno trovato altri 50 grammi della stessa sostanza occultati all'interno di un cassetto della stanza da letto.

Sempre a Torino, i militari hanno arrestato per detenzione di droga e resistenza a pubblico ufficiale un senegalese di 36 anni, senza fissa dimora, irregolare sul territorio italiano. Per sottrarsi al controllo e all'arresto, l'uomo ha deglutito gli ovuli nascosti in bocca e poi ha tentato la fuga a piedi scalzi. Poco dopo è stato bloccato ma ha colpito i carabinieri con calci e pugni nel tentativo di divincolarsi. Bloccato, è stato arrestato.

Ultimo aggiornamento: 17:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA