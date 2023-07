Ameba mangia cervello, ragazzo di 14 anni sopravvive al virus ma rimane paralizzato e senza possibilità di parlare

Un adolescente in Florida ha ingannato la morte dopo aver contratto un'infezione al cervello che ha un tasso di mortalità del 97%. Il quattordicenne Caleb Ziegelbaur ha trascorso quasi un anno in ospedale a combattere un'ameba che mangia il cervello. Il virus l'ha colpito mentre nuotava sulla spiaggia di Port Charlotte. I medici ritengono che sia stato infettato da Naegleria fowleri, che è fatale nel 97% dei casi.

Solo quattro persone su 154 che hanno contratto il virus microscopico negli Stati Uniti tra il 1962 e il 2021 sono sopravvissute.

Now 14, Caleb Ziegelbaur is sitting down to interview with NBC2. The Port Charlotte teen beat a brain-eating amoeba. The CDC reports Naegleria fowleri is 97% fatal. ⬇ https://t.co/kJ6y4LVo2k

