Tumore polmone, nuova cura dimezza rischio di morte: 88% pazienti vivo dopo 5 anni

Il trattamento con la molecola osimertinib ha ridotto di più della metà il rischio di morte nel carcinoma polmonare non a piccole cellule in stadio precoce che presenta la mutazione Egfr.

Tumore seno, cura riduce del 25% il rischio recidive: ruolo chiave della molecola ribociclib

La terapia, effettuata dopo l'intervento chirurgico, ha consentito un miglioramento rilevante della sopravvivenza con l'88% dei pazienti vivo a cinque anni rispetto al gruppo che aveva ricevuto un trattamento con placebo.

Late breaking at #ASCO23: In the PROSPECT trial comparing preoperative chemoradiotherapy and FOLFOX in patients with rectal cancer undergoing sphincter-sparing surgery, 5-year disease-free survival was 80.8% with FOLFOX and 78.6% with chemoradiotherapy. https://t.co/6ubagrEzyw