Influenza intestinale, è boom di casi: i sintomi, come riconoscerla e quanto dura

Boom di casi per l'influenza intestinale. In questa strana ottobrata italiana, i cosiddetti virus cugini "stanno già lavorando alla grande". Di cosa si tratta? È un’infiammazione delle pareti dell’intestino causata da virus o, più raramente, batteri o altri parassiti (ma in questo caso ovviamente l’infezione non è definibile virale). La miglior forma di prevenzione è un frequente lavaggio delle mani, ma si tratta di un disturbo che è capitato a tutti almeno una volta nella vita perché purtroppo non è sempre possibile prevenirlo.

I sintomi

Mal di gola, tosse, raffreddore, ma non solo: anche disturbi gastrointestinali, dalla nausea al vomito, ai problemi 'di pancia'. In questo anomalo ottobre i cosiddetti virus cugini, parenti stretti dell'influenza 2023, "stanno già lavorando alla grande". E benché sia "difficile quantificare in modo preciso" i numeri del fenomeno, in base 'allo storico', "a studi passati", in questo periodo "possiamo stimare 60-80mila casi a settimana di forme parainfluenzali, un terzo delle quali riguardano proprio stomaco e intestino". E' il trend descritto all'Adnkronos Salute dal virologo Fabrizio Pregliasco, ricercatore del Dipartimento di Scienze biomediche per la salute dell'università Statale e direttore sanitario dell'Irccs ospedale Galeazzi-Sant'Ambrogio di Milano.