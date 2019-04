“Chiedi, conosci, previeni”: alla Asl Roma 1 da venerdì la settimana dedicata alla salute della donna

“Chiedi, conosci, previeni”, da venerdì alla ASL Roma 1 torna la settimana promossa da

Onda

dedicata alla salute della donna: incontri, dibattiti e workshop sulla prevenzione femminile a trecentosessanta gradi, dall’alimentazione alla procreazione medicalmente assistita. Si tratta della quarta edizione dell’iniziativa nata con l’obiettivo di promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali malattie femminili, che quest’anno vedrà coinvolte 190 strutture sanitarie premiate con i Bollini Rosa, riconoscimento che viene dato agli ospedali italiani "vicini alle donne", tra cui il Santo Spirito in Sassia e il San Filippo Neri. La settimana rosa nell’azienda sanitaria capitolina partirà venerdì 12 aprile nell’Ospedale Santo Spirito in Sassia dalle ore 8 alle 14 con un doppio appuntamento: nel Cortile dei Frati ci saranno una serie di stand in cui i

professionisti della salute” daranno informazioni su screening, oncofertilità, vaccinazioni in gravidanza, percorso nascita, infezioni sessualmente trasmissibili, mentre direttamente in ospedale saranno effettuate visite ginecologiche, cardiologiche, dermatologiche, senologiche e mammografiche. Per le amanti del ballo lezione speciale di zumba in gravidanza, attività che viene svolta nei corsi di preparazione al parto. Il giorno dopo, sabato 13, sempre nel nosocomio romano, per le gestanti che si trovano alla ventottesima settimana sarà possibile vaccinarsi per la pertosse. Martedì 16 aprile, invece, nell’ambulatorio di reumatologia del Presidio Nuovo Regina Margherita, sarà possibile fare una visita reumatologica. La carovana rosa si sposterà al San Filippo Neri dal 16 al 18 aprile: martedì si parlerà di consigli nutrizionali per una sana alimentazione, mercoledì di neoplasie mammarie e giovedì di recupero post partum. Per info www.aslroma1.it

