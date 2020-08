Mangiare gelati aiuta a diventare mamme: meno rischi di infertilità

Mangiare gelato può aiutare a diventare mamme. Una dieta che prevede alimenti ad alto contenuti di grassi (come latte intero, yogurt e galeto) riduce il rischio di infertilità Lo rivela uno studio condotto dalla School of Public Health di Boston, attraverso il quale si è scoperto che una dieta quotidiana a basso contenuto di grassi può causare infertilità, ostacolando l’ovulazione. Tale tipo di infertilità, nota come infertilità anovulatoria, è infatti risultata più comune tra le donne che consumano prodotti a basso contenuto di grassi, in particolare latte e yogurt scremati. Lo studio, durato otto anni, è stato condotto su un campione di oltre 18mila donne di età compresa fra i 24 e i 42 anni. Al termine, è emerso che le donne la cui alimentazione quotidiana prevedeva uno o due pasti a base di cibi con basso contenuto di grassi il rischio di infertilità anovulatoria saliva dell’85 per cento. Per converso, le donne che consumavano almeno un pasto al giorno con un alto contenuto di grassi (come gelato o latte intero) correvano un rischio di infertilità inferiore di oltre il 25 per cento.

