Metapneumovirus, aumentanto le infezioni respiratorie: cos'è, i sintomi e i pericoli per l'uomo

Sirene accese negli Stati Uniti. Perché? I medici hanno registrato un improvviso aumento delle infezioni respiratorie da metapneumo virus umano (Hmpv). Ma quanto può essere pericoloso un virus quasi sconosciuto: è in realtà noto da ormai due decenni ai medici e che non ha mai destato preoccupazioni.

Cos'è il Hmpv

Scoperto nel 2001 nei Paesi bassi l’Hmpv è un virus a Rna che fa parte della famiglia dei paramyxovirus, virus noti per causare un’ampia gamma di infezioni comuni e che colpisce prevalentemente i più piccoli.

Ma a preoccupare ora gli specialisti è l’improvviso aumento dei casi.

L'Oms avverte: «Arriverà una nuova pandemia e sarà più mortale, dobbiamo essere preparati»

Come segnalato dai Centres for Disease Control and Prevention a metà marzo negli Stati Uniti quasi l’11% dei campioni testati era positivo all’Hmpv, un numero superiore di ben oltre il 36% rispetto al solito picco stagionale medio del periodo pre-pandemia Covid.

E in realtà, secondo gli esperti, gli insoliti picchi negli Stati Uniti potrebbero essere una delle tante conseguenze del Covid. Ricercatori e medici hanno ipotizzato che l’aumento di virus comuni, come l’Rsv e l’Hmpv, possa essere una conseguenza dei lockdown e dell’utilizzo delle mascherine che hanno impedito al sistema immunitario di entrare a contatto con i consueti virus per gestire future esposizioni.