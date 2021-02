Test rapidi, circolare del ministero: monitorare gli effetti delle nuove varianti

Da quella inglese a quella brasiliana, le nuove varianti «che presentano diverse mutazioni nella proteina spike, non dovrebbero in teoria causare problemi ai test antigenici, in quanto questi rilevano la proteina N». Tuttavia, «è da tenere presente che anche per la proteina N stanno emergendo mutazioni che devono essere attentamente monitorate per valutare la possibile influenza sui test antigenici che la usino come bersaglio». A spiegarlo è una nuova circolare del Ministero della Salute sui test antigenici rapidi alla luce della circolazione delle nuove varianti del virus.

APPROFONDIMENTI L'ALLARME Varianti Covid, Galli: «Ho il reparto invaso, a breve avremo... CINA Covid, Oms: «A Wuhan maxi diffusione del virus a dicembre 2019,... UMBRIA Umbria, variante inglese e brasiliana: casi raddoppiati tra i... AUSTRALIA Test del respiro per capire chi ha contratto il Covid e quanto... ROMA Variante inglese, l’Iss chiede il giro di vite. Gelmini:...

Variante inglese, brasiliana e sudafricana: ecco sintomi, contagio e misure di protezione

© RIPRODUZIONE RISERVATA