Stanchi dopo aver dormito poco? La ricerca ha svelato il motivo

La disidratazione influisce negativamente sull'organismo, inclusi l'umore, la performance fisica e le funzioni cognitive, e a lungo termine può portare a problemi più seri come infezioni urinarie e calcoli. Ora un nuovo studio della Penn State University (Usa) dimostra che «se non ci si sente bene dopo una notte di poco sonno potrebbe essere colpa della disidratazione». Lo riporta il sito "In a Bottle" (www.inabottle.it) in un focus sul tema. Condotto su oltre 20.000 adulti, analizzati per le loro abitudini legate al sonno e per campioni di urina, lo studio ha svelato che chi dorme solo 6 ore a notte (rispetto alle 8 ore consigliate) potrebbe avere una possibilità maggiore di essere disidratato.



«La causa - spiega "In a Bottle" - è stata collegata al modo in cui il sistema ormonale del corpo regola l'idratazione». L'ormone chiamato vasopressina viene rilasciato per aiutare a regolare lo stato di idratazione del corpo: è rilasciato nel corso di tutta la giornata ma anche durante la notte, aspetto su cui si sono concentrati i ricercatori. «È rilasciata più velocemente e più tardi durante il ciclo del sonno - commenta Asher Rosinger, autore dello studio - quindi, se vi svegliate prima, potreste perdere quella finestra in cui vengono rilasciate maggiori quantità dell'ormone, causando un'alterazione dell'idratazione del corpo». Questo studio suggerisce che «se non dormite abbastanza e se vi sentite male o stanchi il giorno successivo - conclude l'esperto - è meglio bere acqua in più».

