Pesarsi ogni giorno aiuta a mantenere gli obiettivi per dimagrire

Meglio non stare troppo lontani dalla bilancia se si deve dimagrire: pesarsi ogni giorno aiuta infatti a mantenere gli obiettivi di peso che ci si è proposti. Lo rileva uno studio che sarà presentato alle American Heart Association's Scientific Sessions 2018. Gli studiosi, della University of Pittsburgh School of Nursing e dell'Università della California di San Francisco, hanno esaminato 1.042 adulti, 78% di maschi, di un'età media di 47 anni. Hanno analizzato i dati sul peso trasmessi a distanza nell'ambito dell'Health eHeart, uno studio prospettico condotto su un campione online.



I partecipanti si sono pesati a casa normalmente, senza interventi, orientamento o incentivi per la perdita di peso da parte dei ricercatori. È emerso che le persone che non si pesavano mai o che lo facevano solo una volta alla settimana non perdevano peso nell'anno successivo. Coloro che invece salivano sulla bilancia da sei a sette volte alla settimana hanno avuto una significativa perdita di peso (1,7 per cento) in 12 mesi. Questo perché, ipotizzano gli studiosi, tenere traccia di eventuali cambiamenti aumenta la consapevolezza di come sforzarsi di cambiare i propri comportamenti possa influenzare in modo efficace la perdita di peso.

