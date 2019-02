Niente tv al buio per i ragazzi prima di andare a dormire: si danneggia il sonno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I preadolescenti devono seguire un consiglio prima di andare a dormire: mai usare il cellulare o guardare la tv al buio un'ora prima di chiudere gli occhi. Il rischio è, infatti, di avere un sonno disturbato. E' questo il risultato di uno studio condotto da ricercatori svizzeri e inglesi pubblicato sulla rivista Environment International.L'uso notturno di telefoni, tablet e laptop è stato associato a una scarsa qualità del sonno, a sonno insufficiente e a scarsa qualità della vita. E' stato anche dimostrato che il sonno insufficiente è legato alla compromissione delle risposte immunitarie, alla depressione, all'ansia e all'obesità sia nei bambini sia negli adolescenti. I dati sono stati raccolti grazie a 6.616 adolescenti di età compresa tra gli 11 e i 12 anni che hanno partecipato allo studio.Più del 70% di loro ha riferito di aver usato almeno un dispositivo entro un'ora dall'andare a letto. I risultati hanno mostrato che coloro che usavano un telefono o guardavano la televisione in una stanza con una luce accesa avevano il 31% in più di probabilità di dormire di meno rispetto a quelli che non usavano un telefono o guardavano la televisione in una stanza con una luce accesa avevano il 31% in più di probabilità di dormire di meno rispetto a quelli che non usavano lo schermo. La probabilità è aumentata al 147% se la stessa attività si svolgeva al buio.