Covid, l'immunologa Viola: «Immunità di gregge impossibile per l'estate, manca un piano vaccini per i ragazzi»

«L'immunità di gregge questa estate è impossibile». Firmato Antonella Viola. La virologa, ospite di Lilli Gruber nella puntata di giovedì a Otto e Mezzo, ha replicato al commissario governativo alla sanità, Domenico Arcuri, che aveva parlato di immunità di gregge che l'Italia raggiungerà entro l'estate grazie al suo piano vaccini.

APPROFONDIMENTI ECONOMIA Vaccino, Von der Leyen: "Entro l'anno saranno vaccinati 380 milioni... L'INTERVISTA Ricciardi: «La politica non decide e i focolai cresceranno.... L'INTERVISTA Vaccino, un miraggio la copertura al 70%. Il professore: «Per... ROMA Astrazeneca, Richeldi (Cts): «Inglesi seri, ora uno scatto Ue.... VACCINO Vaccino Covid, Mirabelli: «Basta un decreto legge per renderlo... L'ESPERTO Covid, allarme Usa. Fauci: «Picco contagi fuori controllo,... NAPOLI Vaccino Covid, «Io, chirurgo, rimandato a casa: spettava a me... LE IMMAGINI Vaccino made in Italy: viaggio dentro i laboratori dove lavorano i...

Ricciardi: «La politica non decide e i focolai cresceranno. Folle riaprire le scuole»

Vaccino Pfizer, il caso Israele: un milione di vaccinati (100 volte l'Italia) e la corsa all'immunità di gregge

«L'immunità di gregge è impossibile perché non c'è a disposizione ancora un vaccino per i ragazzi, non avendone sperimentato nessuno per gli under 16. L'immunità senza di loro non si potrà mai raggiungere».

Covid, allarme Usa. Fauci: «Picco contagi fuori controllo, ritardi per la distribuzione dei vaccini»

Vaccino obbligatorio, il governo ora si divide: Conte non lo esclude

Vaccino Covid, Bassetti: «L'ho appena fatto e mi sento più forte: un tributo alla scienza»

© RIPRODUZIONE RISERVATA