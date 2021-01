© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Con le dosi opzionate dei vaccini anti-Covid di Pfizer-BionTech e Moderna dalla Commissione,europei, pari all'. Lo ha affermato la presidente della Commissione europea, annunciando l'acquistio di altre 300 milioni di dosi del vaccino Pfizer ed aggiungendo che "altri vaccini seguiranno nelle settimane e mesi a venire".L'UE ha siglato:Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca (vaccino di Oxford), Johnson & Johnson, il duo Sanofi-GSK e la tedesca CureVac, ma è in trattativa anche con l'americana Novavax. Per ora solo i primi due di questi vaccini hanno ottenuto il via libera delle autorità sanitarie.Frattanto una portavoce della Commissione ha anticipato che il, approvato dall'EMA il giorno dell'Epifania, sarà, per poi proseguire con le consegne il resto dell'anno. La consegna dei primi 200 milioni di dosi del vaccino Pfizer invece saranno completate entro settembre 2021, mentre i 300 milioni di dosi aggiuntive annunciate oggi dalla presidente Ursula von der Leyen saranno distribuiti nella seconda parte dell'anno.Spiegel, alla Germania le dosi non opzionate da altri StatiMagazine cita documento riservato UeBERLINOLa, secondo un documento riservato dell'UE, si è assicuratarispetto al quantitativo iniziale concordato con l'UE, rilevando anche le quote di alcuni Stati membri che vi hanno rinunciato. Intanto, Il Ministro della salute tedescoha confermato che il Paese potrà contare entro quest'anno sudi vaccino, un quantitativo sufficiente a raggiungere, dato dalla somma deidi dosi del vaccino Biontech-Pfizer e daidi dosi Moderna contrattati dall'UE, cui si aggiungonodalla Germania. Non sono incluse invece le dosi rivenienti dal nuovo quantitativo annunciato oggi.